Mãe e filho são mortos a tiros em residência durante a madrugada em Paranaíba

Crime no bairro de Lourdes ocorreu na Rua Uberlândia; moradores relataram disparos e fuga de motocicleta dos suspeitos do local

Um duplo homicídio foi registrado na madrugada desta sexta-feira (19) em Paranaíba. As vítimas, uma mulher de 36 anos e o filho dela, de 20 anos, foram encontradas mortas a tiros dentro de uma residência no bairro de Lourdes.

A ocorrência foi registrada por volta das 5h20, na Rua Uberlândia. Quando as equipes chegaram ao local, o jovem já estava caído na calçada, em frente ao imóvel. No interior da casa, a mãe foi encontrada em um dos quartos, também atingida por disparos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou as mortes ainda no local.

Moradores da região relataram ter ouvido diversos disparos durante a madrugada. Em seguida, uma motocicleta foi vista deixando a área em alta velocidade. Ninguém conseguiu identificar o responsável.

Durante a perícia, foram recolhidas cápsulas de arma de fogo calibre .40 e um celular danificado. O material será analisado para auxiliar na investigação.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica realizaram os levantamentos no imóvel e iniciaram as apurações. Câmeras de segurança de residências próximas também devem ser utilizadas para esclarecer a dinâmica do crime.

Até o momento, não há suspeitos identificados ou presos. O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Paranaíba.

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