Jovem forja próprio sequestro parar pagar dívida envolvendo celulares ilegais em Ponta Porã

A falsa vítima entrou em contradição na delegacia e confessou ter aramado toda a situação do falso sequestro

Nesta terça-feira(25), a polícia divulgou um falso sequestro ocorreu na cidade de Ponta Porã. No caso, famíliares da suposta vítima receberam mensagens informando que a filha havia sido sequestrada e fizeram uma denúncia na polícia.

No conteúdo das mensgaens, os então criminosos exigiam R$ 70 mil pelo resgate. Além das mensagens, fotos da jovem amordaçada foram enviadas para dar a sensação de veracidade do crime.

Os policiais civis iniciaram imediatamente as investigações e horas depois, a própria jovem entrou em contato com amigas afirmando que seria liberada em breve.

Ao ser localizada, compareceu à Delegacia para prestar esclarecimentos, mas entrou em contradição ao relatar os fatos. No depoimento, acabou confessando que o sequestro era uma farsa criada para conseguir dinheiro e pagar uma dívida de alto valor, acumulada em transações ilegais envolvendo aparelhos telefônicos adquiridos no Paraguai.

Sem dinheiro para cobrir o prejuízo, ela armou o falso sequestro, com a ajuda de um amigo, que enviou mensagens à família se passando pelos sequestradores. A jovem permaneceu hospedada em um hotel, onde tirou as fotos e gravou vídeos simulando a situação.

O caso segue em investigação pela 2ª Delegacia de Ponta Porã/MS para apurar os detalhes da farsa e das atividades ilegais relacionadas.

