Jovem é assassinado com facadas nas costas após discutir com mulher

Nando da Silva Peroldi, de 25 anos, foi assassinado a facadas, na madrugada de hoje (1), após discutir com uma mulher, em frente de uma conveniência no bairro Estrela Porã, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. A autora do crime fugiu e até o momento não foi localizada.

De acordo com o site Dourados Agora, o crime aconteceu por volta de 1h15, na rua Olga de Lima Melgarejo, em frente de um comércio de bebidas. Ainda conforme apurado pelo site local, a vítima teria discutido com uma mulher, que estava armada com uma faca. O jovem foi atingindo nas costas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de esfaqueado, mas ao chegar no local, deparou com o jovem já sem vida. Segundo testemunhas, a vítima trabalhava como pedreiro.

O caso foi registrado na delegacia local e será ivestigado pela Polícia Civil de Dourados. Até o momento, a mulher não foi localizada.

