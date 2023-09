Idoso é encontrado morto em rodovia com cortes no pescoço

Um idoso de 60 anos, foi encontrado morto, na tarde de ontem (4), na BR-060, em Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande. A vítima apresentava cortes de faca na região do pescoço. A Polícia Civil vai investigar a morte.

Segundo informações da Polícia Civil, as primeiras apurações é que o autor pode ter tentado degolar a vítima, conforme estavam os cortes no pescoço da vítima.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame pericial. O caso foi registrado na delegacia do município como morte a esclarecer.

