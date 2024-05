Homem é preso portando mais de 648 kg de maconha em Ponta Porã

Uma ação conjunta da Polícia Civil verificou informações relacionadas ao tráfico de drogas e identificou uma rede que teria como base uma residência na cidade de Ponta Porã. Os policiais entraram no imóvel, situado no Bairro Estoril e prenderam em flagrante G.L.B., de 31 anos, além de apreenderem 648,2 kg de maconha.

O criminoso foi identificado como responsável pela residência e por todos os objetos ilícitos. No imóvel, ainda foram localizados dois carros de luxo: uma Toyota Hilux e um Jeep Compass, que foram roubados de seus proprietários no Estado de Minas Gerais.

Todos os procedimentos relativos ao fato foram formalizados na 2ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã/MS, que ficará responsável por dar sequência às investigações.

A operação foi realizada pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros – GARRAS juntamente com a Delegacia de Aral Moreira/MS, 2ª Delegacia de Ponta Porã/MS e Polícia Penal de Mato Grosso do Sul.

Com informações da Depac.

