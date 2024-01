Homem é preso após matar ex-namorada com quatro tiros nas costas em Dourados

Na última quarta-feira (10), a Polícia Civil, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), efetuou a prisão de um homem de 34 anos em Maringá-PR. O indivíduo é acusado de matar Jovane Rodrigues Pires, de 29 anos, e sequestrar C.R.S.R., de 29 anos, em Dourados, motivado pelo término do relacionamento.

O crime ocorreu nas primeiras horas da manhã, quando a Seção de Investigações Gerais (SIG) de Dourados foi informada sobre um homicídio no pátio de uma lanchonete às margens da MS 276, no distrito de Indápolis. A vítima, um motorista de caminhão, foi alvejada com quatro tiros nas costas.

A Polícia Civil iniciou imediatamente as investigações e identificou outra pessoa na cena do crime, C.R.S.R., também motorista e proprietária do caminhão onde o homicídio ocorreu. As diligências revelaram que C.R.S.R. tinha histórico de violência doméstica, com N.S.C., de 34 anos, seu ex-marido, como autor.

Durante as buscas, foram encontrados dois telefones no local, pertencentes à vítima e supostamente a C.R.S.R. As tentativas de contato telefônico com ela foram infrutíferas, e seu paradeiro também era desconhecido. Os policiais, então, partiram em busca de N.S.C., o ex-convivente e suspeito do crime.

Com a colaboração da PRF, que identificou o veículo do suspeito nas proximidades do local do crime e sua rota em direção a Deodápolis-MS, as autoridades seguiram para interceptá-lo. A empresa de rastreamento confirmou que o caminhão de N.S.C. havia pernoitado em Ivinhema-MS.

Ao entrar no estado do Paraná, a PRF interceptou o veículo por volta das 14 horas. Dentro dele, além do suspeito, estava C.R.S.R. e seus dois filhos. Após serem separados e entrevistados, C.R.S.R. confirmou que foi coagida por N.S.C. a entrar no veículo e testemunhou o homicídio de Jovane antes de ser forçada a viajar no caminhão.

Diante dos fatos, N.S.C. foi preso em flagrante e conduzido à sede da SIG em Dourados. C.R.S.R. e as crianças foram libertadas e liberadas. O acusado responderá pelos crimes de homicídio e sequestro, e o caso segue sob investigação para esclarecer todos os detalhes do ocorrido.

