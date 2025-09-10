Homem é morto por policial militar após esfaquear mulher em Nova Alvorada do Sul

Um homem conhecido pelo apelido de “Ferro Velho” morreu na madrugada desta quarta-feira (10), após ser baleado por um policial militar durante uma intervenção em Nova Alvorada do Sul, a 116 quilômetros de Campo Grande. Ele era apontado como autor das facadas que deixaram uma mulher de 37 anos ferida em frente a uma adega da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, populares acionaram a Polícia Militar ao encontrarem a vítima caída e sangrando. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com três perfurações de faca. O namorado relatou aos policiais que o agressor era conhecido na região e identificado pelo apelido.

Enquanto a mulher recebia atendimento, novas denúncias informaram que o suspeito seguia armado e pulava muros de residências, gerando pânico entre os moradores. Nas buscas, os militares foram informados de que ele havia invadido uma casa na Rua Isolina Corrêa Campos. O dono do imóvel contou que o suspeito arrombou a porta, mas foi expulso, correndo em seguida para os fundos da residência.

No local, segundo os policiais, o homem se escondeu atrás de uma mureta, pegou uma faca de aproximadamente 25 centímetros que estava sobre uma pia e passou a arremessar pedaços de mármore contra a equipe. Mesmo após ordem para se render, ele teria avançado contra um sargento com a arma em mãos, momento em que o militar efetuou um disparo para contê-lo.

O suspeito foi socorrido e levado ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos. A faca usada no crime foi apreendida, assim como a pistola Beretta do policial, que será submetida à análise pericial.

A mulher esfaqueada permanece internada sob cuidados médicos. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul como tentativa de homicídio e morte decorrente de intervenção policial.

