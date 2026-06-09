Homem é ferido durante briga e fica em estado grave na Praça Ary Coelho

Vítima foi atendida no início desta tarde; suspeito foi preso em flagrante por equipes de segurança

Nesta terça-feira (9), um homem foi ferido durante uma briga na Praça Ary Coelho, na região central de Campo Grande. Ele ficou em estado grave e precisou de atendimento de emergência, incluindo procedimentos de reanimação realizados por equipes de socorro.

Agentes de segurança da Decon Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) que atuavam nas proximidades presenciaram a ocorrência e realizaram a prisão do suspeito em flagrante, com apoio de outras equipes que estavam na região.

A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada para atendimento médico. Durante a ação, a área precisou ser isolada para o trabalho das equipes.

O suspeito deve ser encaminhado para a delegacia. Comerciantes da região relataram que situações de conflito no local são frequentes, principalmente envolvendo usuários de drogas.

Confira o vídeo: