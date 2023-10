Homem é executado com tiros na cabeça após ser agredido no meio da rua

Celso Masugossa Frutuoso, 42 anos, foi executado com tiros na cabeça, na madrugada de hoje (2), em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi resgatada por profissionais da saúde e levada até o hospital, mas chegou sem vida a unidade de saúde.

Conforme informações do Dourados News, a vítima passava pela Avenida São Vicente de Paula, em Indápolis, distrito de Dourados, quando dois homens e duas mulheres se aproximaram em um veículo. Eles desceram do carro Ford Sedan e passaram a agredir a vítima no meio da rua. Após as agressões, o grupo deixou o local, mas retornou em seguida. Um deles desceu do carro e atirou na cabeça, pescoço e tórax de Celso.

Testemunhas que passavam pelo local, acionaram equipes de socorristas do 2º GBM (Grupamento de Bombeiros Militar). Os bombeiros socorreram Celso e o encaminhou até o Hospital da Vida, em Dourados. A vítima não resistiu aos ferimentos, morreu no caminho da unidade de saúde, por volta das 4h.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) em é investigado pela Polícia Civil.

