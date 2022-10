Mulher mata marido a facada na frente do filho de um ano

Wellington Mario Escocheve, de 23 anos, morreu na madrugada de hoje (29) no Jardim Colúmbia, região norte de Campo Grande, após levar uma facada no tórax da esposa,23. O casal teria discutido horas antes e estavam ameaçando um ao outro com facas. O filho, de um ano, presenciou toda a cena.

Após o crime, autora teria ligado para os parentes fingindo que o esposo teria cometido suicídio.

Segundo informações, o casal estava bebendo na casa da mãe da mulher, e no caminho para a residência deles, começaram a discutir. Já na casa, a mulher pegou uma faca de serra e se trancou no banheiro.

Wellington pegou uma faca maior para intimidar a esposa e fazê-la sair do cômodo. Ele esperou do lado de fora do banheiro e disse que queria conversar com a autora. Depois passou a faca por baixo da porta. Nesse momento, o utensílio travou embaixo da porta.

Segundo a mulher, quando abriu a porta o homem disse “hoje é eu e você”. Para se proteger, ela segurou a faca na altura do peito, e quando o homem avançou acabou o atingido no tórax.

Os vizinhos foram chamados para tentar socorrer o homem, que foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia, mas ele não resistiu ao ferimento e morreu.

A acusada foi levada pelo GOI (Grupo de Operações e Investigações) para DEPAC Centro (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). O caso será investigado.

