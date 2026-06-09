Homem condenado por roubo é preso em Paranaíba

Indivíduo volta ao regime fechado e ainda tem mais de quatro anos de pena a cumprir

Na última terça-feira (9), o SIG (O Setor de Investigações Gerais) de Paranaíba cumpriu, um mandado de prisão contra um homem condenado por roubo.

Segundo a Polícia Civil, após diligências investigativas, o suspeito foi localizado no município e preso sem resistência ou registro de ocorrência durante a ação.

A ordem judicial foi expedida pela Vara de Execução Penal do Interior após a regressão cautelar do regime prisional, que determinou o retorno ao regime fechado. Conforme o mandado, o condenado ainda possui pena restante de quatro anos, seis meses e onze dias de reclusão.

Após o cumprimento dos procedimentos legais, ele foi encaminhado e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforçou a importância da colaboração da população e informou que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos canais oficiais.