Gol abandonado é encontrado com maconha e haxixe

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) apreendeu na tarde de quarta-feira (28) 421,4 kg de maconha e 07,1 kg de haxixe, durante Operação Hórus.

Conforme a polícia, a apreensão ocorreu por volta das 15h15, quando uma equipe da PMR da Base Operacional de Bonito, efetuava patrulhamento Ostensivo na Rodovia MS 178, quando próximo do km 107, encontrou o veículo Gol com placas da cidade de Piracicaba-SP, abandonado as margens da rodovia.

Ao ser realizada vistoria no interior do veículo, foi localizado sobre o banco traseiro, porta malas e entre a lataria das portas traseiras, diversos volumes, semelhante a tabletes de substância análoga a “maconha”, bem como foram localizados sete tabletes de haxixe. Foram realizadas buscas no intuito de encontrar o motorista pelas imediações, porém ninguém foi encontrado.

Diante dos fatos, o veículo foi encaminhado a Delegacia de Polícia de Bodoquena-MS, para as providências, juntamente com a droga que em 516 tabletes, totalizou 421,4 kg de maconha, bem como em 07(sete) tabletes, totalizou 7,1 kg de haxixe.

Para denúncias e informações, ligue 198 e fale com a PMR.

