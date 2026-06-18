Gerente é levado à delegacia e liberado após fiscalização apreender 650 quilos de carnes e frios

Operação conjunta em atacadista de Campo Grande identificou irregularidades sanitárias e de rotulagem em produtos comercializados ao consumidor

Na tarde desta quinta-feira (18), foi divulgado o balanço da operação conjunta de fiscalização realizada em um atacadista de Campo Grande e apontou que cerca 650 quilos de carnes e frios foram apreendidos por irregularidades sanitárias e de rotulagem. O gerente da unidade foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos e liberado após ser ouvido.

A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), com apoio do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), da Vigilância Sanitária Municipal, do Procon Campo Grande e do Procon/MS, em um estabelecimento localizado na Avenida Duque de Caxias.

Durante a fiscalização, as equipes encontraram irregularidades na comercialização de alimentos, incluindo o uso de rótulos não aprovados pelo SIM, falhas na identificação dos produtos e o fatiamento prévio de frios em desacordo com as normas sanitárias.

Segundo os órgãos fiscalizadores, a rotulagem adequada é essencial para garantir a rastreabilidade dos alimentos e assegurar que o consumidor tenha acesso às informações sobre a origem e a composição dos produtos. Já o fatiamento realizado fora das exigências sanitárias pode comprometer a segurança alimentar.

Ao todo, aproximadamente 650 quilos de carnes e frios foram apreendidos e encaminhados para uma empresa especializada, onde serão incinerados sob acompanhamento dos órgãos responsáveis.

Após a fiscalização, o gerente do estabelecimento foi levado à Decon para prestar esclarecimentos e acabou liberado. A Polícia Civil instaurou procedimento para apurar possíveis infrações relacionadas à comercialização de mercadorias em desacordo com a legislação de defesa do consumidor.

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