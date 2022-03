Empresa de lava-jato é multada em R$ 5 mil devido a poluição causada em córrego

A PMA (Polícia Militar Ambiental) de Dourados interditou um lava-jato ontem (30) em Itaporã, município que fica a 217 quilômetros de Campo Grande, devido a poluição ambiental por lançamento de efluentes em córrego.

Segundo informações policiais, a área da empresa de lavagem de veículos, que atendia principalmente, caminhões do tipo boiadeiro, cujas carrocerias contêm muitos resíduos, não possuía caixas de separação de óleo e água.

Foi constatado pelos agentes, que os efluentes de coloração escura e com forte odor dos resíduos que eram produzidos, juntamente com os produtos químicos utilizados na lavagem, que continham óleos e graxas provenientes dos veículos, estavam sendo lançados diretamente no córrego Sardinha, sem qualquer tipo de tratamento.

Diante do ocorrido, as atividades do local foram paralisadas e a empresa autuada e multada em R$ 5 mil. Os responsáveis também poderão responder por crime de poluição, com pena de um a quatro anos de reclusão.

A polícia também notificou a empresa a regularizar toda a situação de tratamento e remover os resíduos contaminantes.