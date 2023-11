Durante discussão, mulher agride esposo com tijoladas na cabeça

Um homem foi agredido a tijoladas pela própria esposa na madrugada de hoje (4), no bairro Jardim São Conrado, em Campo Grande. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital com hematomas pelo corpo e mordidas nos punhos. A agressora fugiu do local.

Conforme o registro policial, a vítima entrou em contato com a polícia alegando que foi agredida pela esposa com tijoladas. Após o pedido de socorro na polícia, o homem buscou ajuda na casa de familiares, onde os militares o encontraram.

A vítima estava com lesões no rosto, na cabeça e no pescoço. Ele tinha também hematomas nos punhos, que segundo o homem foram causados por mordidas da própria esposa.

Questionado pelos militares sobre o que aconteceu, a vítima relatou que ele e a esposa estavam em uma festa e em certo momento da noite, decidiram ir embora. No caminho para a casa, ambos iniciaram uma discussão e a mulher em posse de um tijolo, começou a agredi-lo.

Os policiais foram até a residência da agressora, na tentativa de ouvi-lá. Mas ela não estava no local. O homem relatou aos policiais que ela enviou uma mensagem de que estaria na casa de parentes e junto desta mensagem escreveu “vá cuidar dos seus machucados”.

Equipes de socorro dos bombeiros foram acionados, mas o homem negou atendimento relatando que iria até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Leblon para realizar os curativos. Como os cortes causaram profundos cortes, a equipe policial o orientou a ir realmente no hospital e depois comparecer na delegacia para fotografar as lesões.

O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

