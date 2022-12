Criança de seis anos morre e dois ficam feridos após acidente

Criança de seis anos, não identificada, morreu e outras duas pessoas ficaram feridas, após o condutor da motocicleta em que estavam se envolver em acidente com um caminhão na via PY 05, em Pedro Juan Caballero, próximo a cidade de Ponta Porã que faz fronteira com o país a 329 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o site Ponta Porã News os outros dois feridos no acidente foram levados para o Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.

A Polícia Paraguaia o condutor do caminhão envolvido disse que o motociclista ‘atravessou’ em frente ao caminhão e não houve tempo de frear. O motorista passou por teste de alcoolêmia que deu negativo.

O nome das vítimas não foi divulgado e o caso segue sendo investigado pela polícia do Paraguai.