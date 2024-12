Avião capota ao tentar decolar em fazenda em Miranda

Um avião capotou ao tentar decolar em uma fazenda no município de Miranda, a 208 quilômetros de Campo Grande, por volta das 12h de sexta-feira (27). O acidente deixou feridos o piloto de 65 anos e uma passageira de 55 anos. Um terceiro ocupante saiu ileso.

De acordo com o site Portal de Aquidauana, as vítimas foram levadas à base da Polícia Militar Ambiental de Miranda, onde ambulâncias aguardavam para encaminhá-las ao hospital local. O piloto sofreu um hematoma na cabeça, e a passageira relatou dores no tórax. Ambos estavam conscientes e orientados.

A dinâmica do acidente ainda está em apuração. Segundo o portal, o gerente da fazenda Estância Miranda acionou o Corpo de Bombeiros Militar, mas as más condições das estradas impediram o acesso ao local. Diante da situação, a administração da fazenda entrou em contato com a Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública), que enviou um helicóptero para resgatar as vítimas.

