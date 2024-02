Até folha de coco é encontrada com motorista durante fiscalização

Desde a última sexta-feira (9) é realizada a Operação Carnaval 2024, com objetivo de fiscalizar as rodovias de Mato Grosso do Sul de maior fluxo durante o feriado de Carnaval. A fiscalização, realizada pela PMR (Polícia Militar Rodoviária) irá até amanhã (14).

Conforme balanço parcial divulgado ontem (12), até o momento foram aplicadas 416 multas nas rodovias estaduais. Também foram abordados 2.084 veículos e 3.100 pessoas, sendo que um mandado de prisão foi cumprido e um motorista foi pego dirigindo embriagado.

Além disso, um veículo furtado em outro estado foi recuperado. Outro individuo foi preso em flagrante com 92 kg de folha de coca, e houve apreensão de mil pacotes de cigarros contrabandeados.

As equipes também registraram cinco acidentes, com quatro pessoas lesionadas, mas nenhum fatal.

O Art. 306 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) diz que, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência com pena de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.