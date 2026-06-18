Atacadista na Av. Duque de Caxias é alvo de operação da polícia e Procon; carnes e frios são apreendidos

Um atacadista localizado na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande, está sendo alvo de uma operação da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo) juntamente com o Procon, nesta quinta-feira (18), por venda fracionada de frios sem autorização.
Além dos frios, carnes vendidas no açougue do mercado também foram apreendidas. Conforme divulgado, a apreensão pode passar de mais de 1 tonelada.
Policiais estão no local ainda e fazem o recolhimento de toda mercadoria.
Com Juliana Aguiar
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