Motociclista de 31 anos, morto em acidente não tinha CNH

Foi identificado como Renato Alvarenga Meza, 31 anos, o motociclista morto em acidente na manhã deste sábado (21) no cruzamento das ruas Joaquim Murtinho e José Antônio. A vítima estava pilotando uma motocicleta modelo Yamaha YBR 125 que colidiu em um Honda WR-V.

No local o delegado plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, Antônio Ribas, disse que o condutor da motocicleta possivelmente avançou o sinal fechado.

“Não encontramos o documento de habilitação da vítima fatal, pois ele estava sem documentos, porém identificamos que no sistema da Polícia Civil, havia uma ocorrência registrada no mês passado de que Renato foi flagrado pilotando sem CNH”, explicou o delegado.

Sobre a dinâmica do acidente o delegado disse que conversou com a condutora do Honda WR-V que, afirmou que o motociclista avançou o sinal vermelho.

“A condutora do carro disse estar esperando o sinal vermelho, assim que abriu, ela saiu com o carro e colidiu na motocicleta. No local não tem marcas de frenagem nem antes e nem depois, isso bate com a história dela.

A perícia está apurando e tudo será investigado, ela foi encaminhada agora para delegacia para colher o depoimento dela oficialmente e estamos tentando verificar câmeras de segurança”, explicou Antônio Ribas.

Segundo a polícia, a documentação da mulher e do veículo estão em dia.

