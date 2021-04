Policial apanha e espanta suspeitos com tiro de borracha

Com a chegada do reforço policial, os criminosos fugiram

Durante a ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foram agredidos com pedaços de pau por suspeitos que reagiram a uma abordagem no início da noite de terça-feira (13) no cruzamento das ruas Tiradentes com Antônio Alves Nantes, no Bairro São Bento, em Sidrolândia – 64 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Região News, Luan da Silva Lima foi preso após xingar os policiais e, para ser contido, os agentes dispararam balas de borracha em direção de dois amigos que tentavam resgatá-lo da viatura. Um dos policiais ficou ferido na perna esquerda e outro chegou a ser derrubado ao solo, quando o agressor tentou tirar a arma dele.

Enquanto Luan era contido e algemado, seu parceiro fugiu e minutos depois voltou com dois comparsas e o trio passou a agredir os policiais com um pedaço de madeira. Os suspeitos se aproveitaram dos policiais, que evitaram recorrer as armas de fogo, pra afrontar a ordem de abordagem. Com a chegada do reforço policial, os criminosos fugiram.