Policiais se reúnem para desvendar onda de roubos na fronteira

No início da manhã desta segunda-feira (26), a Polícia Civil e Polícia Militar de Mundo Novo e Japorã, estiveram reunidos com o comando da Polícia Paraguaia, em Salto del Guairá (PY), para tratar sobre o número de roubos que vem ocorrendo na região. Segundo as vítimas dos crimes, os criminosos são de origem paraguaia e são violentos.

Durante a reunião foram traçadas estratégias de ações coordenadas entre as forças policiais dos dois países. Foram, também, estreitados os laços entre as forças de segurança para o permanente contato e comunicação contemporânea aos crimes ocorridos. Por fim, organizou-se ações de integração e compartilhamento de informações para o melhor enfrentamento às ações criminosas. Veja também: Pauta fiscal do combustível segue congelada em MS

(Com informações e fotos do repórter Itamar Buzzata)