Policiais salvam homem de pular do pontilhão em Campo Grande

Na manhã desta quarta-feira (5), por volta de 10h40, integrantes do 1º BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Campo Grande salvaram um homem que ameaçava pular do pontilhão da avenida Ceará com avenida Afonso Pena, próximo ao centro da cidade.

Segundo informações oficiais, no momento que o rapaz tentou pular, os militares seguraram a vítima e o puxaram de volta. Os bombeiros foram acionados e lavaram o rapaz para o hospital da Santa Casa, onde será atendido.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)