Policiais que realizaram parto de emergência recebem Moção da Câmara de Vereadores de Amambai

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), que realizaram um parto de emergência no dia 30 de março, receberam, nesta segunda-feira (12), Moções Legislativas da Câmara de Vereadores de Amambai.

A propositura foi do vereador Paulo Sérgio (PSL) tendo a assinatura de todos os vereadores da Casa de Leis, em reconhecimento do Poder Legislativo amambaiense ao profissionalismo dos agentes da Segurança Pública.

O 1º Tenente PM Lailton Batista da Cruz representou o Diretor do DOF, o Coronel PM Wagner Ferreira da Silva.

A solenidade contou com a presença do Prefeito de Amambai, o Dr. Bandeira, do pequeno Bento e de seus familiares.

Serviço

