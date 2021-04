Polícia usa balas de borracha para acabar com festa com mil pessoas

A confusão aconteceu ontem (16) na Serra, Espírito Santo

Uma festa clandestina com cerca de mil pessoas acabou sendo alvo de ação da Polícia Militar na pracinha do bairro Feu Rosa, na Serra. Os policiais estiveram no local na noite desta sexta-feira (16) e usaram balas de borracha e bombas de efeito moral para dispersar a multidão.

De acordo com a polícia, os moradores denunciaram que estava ocorrendo um evento clandestino. Assim que os militares chegaram no local, tentaram conversar com os responsáveis pela festa, mas acabaram sendo hostilizados. Os militares também disseram que algumas pessoas arremessaram copos e garrafas.

Neste momento, os policiais utilizaram armas não letais para dispersar a população. Mas, segundo a polícia, ninguém se feriu. Os militares contaram ainda que essas festas estão acontecendo com frequência no local, mesmo com a proibição de aglomeração em razão da pandemia do novo coronavírus. (com informações do R7)