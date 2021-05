Polícia recupera veículo roubado na Capital que seria trocado por cocaína na Bolívia

A Polícia Civil recuperou na noite desta quinta-feira (20) um veículo Mitsubishi ASX roubado em Campo Grande que seria trocado por cocaína na Bolívia. O crime aconteceu na noite anterior no bairro Jardim Tijuca, quando a vítima foi rendida por três homens armados que levaram o carro.

Segundo informações da ocorrência, após levantamento do local onde o veículo estava, os policiais entraram na residência e prenderam duas mulheres que estavam responsáveis pela guarda do veículo. Na casa ainda foi encontrada uma Honda Biz com registro de furto qualificado. As duas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia e autuadas pelo crime de receptação.

Informações repassadas ao DRACCO indicam que o automóvel seria levado para a Bolívia, onde seria trocado por cocaína. As ações foram coordenadas no âmbito da operação Horus que conta com a participação do DRACCO.

Roubo – Segundo o boletim de ocorrência do roubo, na noite de quarta-feira, o dono do veículo, um homem de 52 anos foi abordado pelos ladrões que mandaram ele descer do carro. O mesmo obedeceu e saiu do veículo com a chave no bolso.

Os assaltantes perceberam que o automóvel estava sem chave e obrigou a vítima a entregar. Eles fugiram no veículo levando documentos, carteira, e outros objetos que estavam no carro.