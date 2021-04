Polícia procura homem que matou professora em Sidrolândia

A investigação continua

Na manhã deste sábado (24), a polícia de Sidrolândia fez uma operação para encontrar Jadir Souza da Silva, 51, autor do feminicídio contra a professora Telma Ferreira Rabero semanas atrás. Segundo informações, a polícia havia investigado que Jadir estava escondido numa fazenda na MS-162.

De acordo com o inquérito policial, ele recebeu ajuda para fugir antes das autoridades chegarem. No local, os agentes localizaram apenas duas armas sem registro na sede da Fazenda e o dono das armas, de 37 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de Posse Ilegal de Arma de Fogo.

A operação foi realizada pela Delegacia de Sidrolândia com o apoio de equipes do Garras, GOI e Delegacia de Ribas do Rio Pardo. A investigação em relação ao Feminicídio e as buscas em relação ao autor continuam.



(Com informações do repórter Itamar Buzzata)