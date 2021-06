Polícia prende suspeito de sequestro-relâmpago de técnica de enfermagem

A Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos) prendeu o suspeito, 34 anos, de sequestrar uma técnica de enfermagem na última terça-feira (15). A vítima estava estacionando seu carro quando foi abordada por um casal.

De acordo com a polícia, o suspeito usou um pé de cadeira como se fosse o cano de uma arma para intimidar a técnica de enfermagem. O casal entrou no carro e obrigou a vítima a dirigir por quase quatro horas. Eles também fizeram saques da conta da mulher, que totalizou R$ 300, além de fazerem várias compras no cartão de crédito em estabelecimentos da cidade e supermercados.

Com as informações passadas pela vítima, a equipe da Derf montou campana na noite de ontem para diligenciar as regiões Bandeira e Prosa. Após horas de monitoramento e buscas em vários endereços, os policiais localizaram um homem, no bairro Noroeste, e imediatamente deram voz de prisão.

Ele foi encaminhado para a delegacia especializada para os procedimentos da polícia judiciária. Ele estava usando uma camiseta que ele comprou em um dos supermercados. (Com Itamar Buzzatta)