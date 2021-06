Polícia prende suspeito de estuprar filho da namorada

Um homem de 26 anos levado para a Deam (Delegacia Especializada de Proteção à Mulher) na noite de domingo (13) por ser suspeito de estuprar o bebê da namorada.

Segundo apuração do O Estado Online, os primeiros relatos são de que o crime teria ocorrido no dia 6 de junho, mas só no domingo a denúncia foi feita porque a mulher estaria sendo ameaçada pelo homem.

No dia 6, ela teria deixado a criança de 1 ano e 11meses aos cuidados do namorado enquanto foi para a casa da avó para buscar os outros filhos. No retorno, ela teria encontrado a criança chorando, dizendo que o homem teria mexido nos seus genitais.

O caso está sendo investigado pela Deam. (Com Itamar Buzzatta)