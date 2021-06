Polícia desmonta quadrilha do ‘falso frete’ e investigação chega em ‘mandante’ de dentro da prisão

O SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil, apreendeu na quarta-feira (16) dois adolescentes, e prendeu dois maiores de idade em flagrante, sendo um deles “o mandante” da tentativa de dar o ‘golpe do falso frete’ em Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, o crime não deu certo. A vítima havia sido contratada para levar uma mudança com seu caminhão, com os suspeitos dentro do automóvel, onde o assalto foi anunciado e os autores apresentaram um revólver, calibre 38, cromado.

Na sequência, os bandido perceberam que a vítima estava fugindo e dispararam tiros, em seguida desistiram do crime. O frentista ficou ferido no braço e no tórax, em seguida teve que ser socorrido para o nosocômio para cuidados médicos no Hospital da Vida.

Busca pelos suspeitos

Os investigadores pegaram as informações da vítima e conseguiram chegar em um adolescente. Ao perceber que os policiais estavam chegando em sua residência, o rapaz tentou fugir, mas foi capturado. Aos policiais, ele confessou o crime e indicou a arma utilizada no golpe.

Em busca do segundo envolvido que também era adolescente, os policiais chegaram em um endereço e avistaram o suspeito tentando fugir, sendo capturado 3 horas após a fuga, com apoio de outras forças policiais de Dourados.

Diante dessa situação os adolescentes foram conduzidos para a delegacia, onde indicaram que foram contratados por uma pessoa que estava presa na PED (Penitenciária Estadual de Dourados).

O terceiro envolvido estava pela região e os investigadores continuaram a monitorar o local, mas o morador não voltou a residência. Todavia, os policiais descobriram seu local de trabalho. O mesmo foi flagrado com porções de maconha (1,9 kg), além de uma balança de precisão e R$ 200. Em relação ao latrocínio, o autor negou a participação efetiva, narrando apenas que apresentou o mandante aos executores.

Foi apresentado aos envolvidos a foto de um interno, que já vinha sendo investigado por cometer crimes de dentro do presidio, sendo que os adolescentes e o maior de idade o reconheceram como o mandante do crime. Acesse também: Homem ejacula em veículo de empresária e deixa mulher apavorada

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)