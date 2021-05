Polícia prende jovem que ameaçava a mãe de morte para financiar tráfico

A Polícia Civil de Iguatemi cumpriu nesta segunda-feira (3) o mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, de 27 anos, suspeito de ameaçar a mãe e o padrasto com uma arma de fogo e descumprir medidas protetivas de urgência.

Segundo a mãe, as ameaças ocorriam porque o agressor queria dinheiro para financiar atividades ilícitas e ela e o padrasto não davam, motivo pelo qual ele queria matá-los. O preso aguarda audiência de custódia.

No começo do mês de abril uma mãe procurou a delegacia de polícia noticiando que seu filho a estava ameaçando de morte, inclusive teria ido ao sítio da família com uma arma de fogo para matá-la e ao padrasto. Neste dia, o agressor só não conseguiu porque as vítimas não estavam no local.

De posse dessa notícia, a equipe de investigação realizou busca na casa do suspeito, mas não localizou a arma de fogo. Logo após, foi enviado ao Poder Judiciário pedido de medidas protetivas de urgência, o que foi deferido. Mesmo após intimado dessas medidas, o agressor passou a seguir as vítimas, passar em frente à casa delas e anunciar pela cidade que iria matá-las.

(Com informações do repórter Itamar Buzzata)