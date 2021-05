Polícia prende assaltantes de celulares na região do bairro Nova Lima

A Polícia Militar prendeu na noite de terça-feira (11), dois homens suspeitos de serem assaltantes da região do bairro Nova Lima, em Campo Grande. Os criminosos foram flagrados com seis celulares roubados, uma pistola falsa e um celta cinza usado para cometer crimes em bairros afastados da cidade.

Segundo informações, a polícia foi acionada por uma vítima, de 23 anos, que teve o celular roubado na rua Deoclano Dias Bagagem, no bairro Itamaraca. Na sequência, o veículo suspeito foi encontrado nas proximidades e, na abordagem, Renan Cruz, 29, confessou o crime e disse que havia praticado assaltoss com seu comparsa Manoel Francisco, 23.

Em seguida, os policiais foram em busca do segundo suspeito e localizaram ele na CEASA (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul). No local, Manoel também confessou que participou dos roubos e que teria ficado com um dos aparelhos, roubado no início do mês de maio em um ponto de ônibus, na avenida Tamandaré. no bairro Seminário.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)