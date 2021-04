Polícia Militar Rodoviária apreende mais de uma tonelada de maconha em caminhonete furtada

Durante a Operação Hórus, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu sexta-feira (16), em Ponta Porã, mais de um tonelada de drogas, além de prender um homem de 38 anos por tráfico de drogas.

A apreensão ocorreu quando a equipe do TOR da Polícia Militar Rodoviária durante patrulhamento tático pela rodovia MS 164, próximo ao KM 115, visualizou o veículo caminhonete Ford Ranger em atitudes suspeita.

De acordo com a polícia, foi dada ordem de parada, porém o condutor desobedeceu e fugiu em alta velocidade. Então se iniciou um acompanhamento tático que terminou dentro do Distrito do Itamarati.

Ao realizar vistoria no interior do veículo ficou constatado que ele estava carregado de maconha e além de dois sacos de cocaína. Foram totalizados 2128 tabletes pesando 1.128,700 quilos de maconha, e 1.5 quilo de cocaína. Também após checagem foi constatado que o veículo com placas de Altinópolis SP era furtado.

O condutor recebeu voz de prisão, sendo encaminhados juntamente com o veículo e as drogas para a Delegacia. (com informações do repórter Itamar Buzzatta)