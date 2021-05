Polícia Militar intercepta R$ 130 mil em produtos de contrabando

Policiais militares do GOC (Grupamento de Operações com Cães) fizeram na manhã dessa segunda-feira (3) a apreensão de 250 produtos do Paraguai qualificado como contrabando e descaminho. Além disso, um casal foi detido pelo 3º Batalhão da PM de Dourados – 228 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações, a equipe policial estava pela região do Jardim Água Boa, quando um veículo GM Agile,preto, com placas de São Paulo (SP), percebeu a presença das autoridades e tentou fugir, sendo abordado logo depois. No veículo, foi encontrado um grande volume de produtos como pneus, perfumes, 250 pacotes de cigarro e equipamentos eletrônicos.

O condutor, um jovem de 22 anos que estava com sua companheira, uma jovem de 23 anos, relatou aos policiais que fazia o “frete” das mercadorias do Paraguai até um hotel na Vila Vargas e que naquele momento estaria saindo para fazer a entrega no referido hotel. O jovem ainda escondia outros produtos do Paraguai em sua casa, onde autorizou a equipe policial a fazer a vistoria.

No total a carga foi avaliada em aproximadamente R$ 130 mil e será encaminhada ao deposito da Receita Federal em Ponta Porã, juntamente com o veículo apreendido. No local foram apreendidos ainda mais de R$ 40 mil em produtos de nargile como carvão, essências e perfumes. Acesse também: polícia suspeita de ex-marido no assassinato de duas mulheres em Ponta Porã

(Com informações do repórter Itamar Buzzata)