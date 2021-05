Polícia Militar encaminha 11 pessoas para a delegacia no final de semana

O Comandante do 3º Batalhão da PM, Tenente Coronel Helbert Davyson Romeiro de Souza, divulgou na manhã dessa segunda-feira (3), os resultados das ações operacionais e de prevenção realizadas durante o final de semana na cidade de Dourados. O atendimento 190 funcionou normalmente com atendimento médio de 300 ligações por dia.

Foram registrados 48 atendimentos sendo em sua maioria atendimentos preventivos e comunitários, totalizando vistoria 127 a veículos com apreensão de 4 deles, abordagem de 405 pessoas e o cumprimento de três mandados de prisão.

Foram atendidas ainda ocorrências geradas via 190 emergencial pelos crimes de violência doméstica, infração a medida sanitária preventiva, perturbação do sossego e dirigir sob efeito de álcool ou drogas. No total 11 pessoas foram encaminhadas para as delegacias da cidade de Dourados.

Para o comandante do 3º BPM, as ações de patrulhamento ostensivo e preventivo, bem como o planejamento operacional privilegiando ações comunitárias tem mantido a incidência criminal controlada na cidade e proporcionando uma maior sensação de segurança aos douradenses.

(Com informações do repórter Itamar Buzzata)