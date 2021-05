Polícia investiga possível ‘comboio do tráfico’ entre MS e Minas Gerais

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu, na quarta-feira (12), mais de seis toneladas de maconha que estava sendo transportada em um caminhão Scania com placas do Paraguai na rodovia MS-162, entre as cidades de Campo Grande e Sidrolândia. Nesta quinta-feira (13), outras duas carretas com drogas foram interceptadas na mesma região.

Segundo informações, todos os veículos estavam carregados com arroz e seguiam para Minas Gerais. Já a droga estava escondida nos fundos falsos das carretas. A droga ainda não foi pesada e a ocorrência foi encaminhada à Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

A investigação agora busca saber se as três cargas possuem ligação e se a maconha era transportada em comboio para Minas.