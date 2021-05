Polícia investiga morte de MC Kevin, no Rio de Janeiro

Músico caiu do 5º andar do quarto de um hotel

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando a morte do músico Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos. Conhecido como MC Kevin, ele morreu na noite de ontem (17), ao cair da varanda de um quarto no 5º andar de um hotel na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O músico foi levado com vida para o Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul, mas não resistiu aos ferimentos.

A mulher de Kevin, a advogada Deolane Bezerra, amigos e testemunhas já foram ouvidos por agentes da delegacia da Barra da Tijuca. Segundo as informações, o cantor pulou da varanda para a piscina do hotel, mas caiu na borda.

“Eu não esperava. Falei com ele ontem às 5h da tarde e estava tudo bem. A última coisa que ele falou para mim é o que ele falava todos os dias: que me amava”, disse a mãe do artista, Valquiria Nascimento.

MC Kevin é de São Paulo e foi ao Rio de Janeiro para um show. Ele e Deolane casaram no início deste mês e, nas redes sociais, ela postou uma mensagem dizendo que foi o amor mais lindo que teve. O jogador Neymar também se manifestou em sua conta no Instagram, agradecendo pelo carinho e admiração. Kevin tinha o nome de Neymar tatuado no corpo e colecionava fotos, quadros, chuteiras e camisetas do jogador.

A assessoria do funkeiro divulgou nota confirmando a morte. O funeral deve ocorrer na cidade paulista de Mogi das Cruzes, onde o MC nasceu.

(Agência Brasil)