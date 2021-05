Polícia intercepa R$ 3 milhões em cigarros ilegais do Paraguai

A Equipe do TOR (Tático Ostensivo da Polícia Militar Rodoviária) apreendeu na noite de sexta-feira (07), aproximadamente 75 mil pacotes de cigarros que estavam em duas carretas estacionadas no acesso a MS 357, em Ribas do Rio Pardo. A carga de cigarros avaliada em mais de três milhões de reais foi apreendida e entregue na Receita Federal de Campo Grande.

Segundo informações, a equipe policial efetuava patrulhando a estrada, quando avistaram duas carretas com placas de GO estacionadas. Na sequência. os policiais notaram que não havia ninguém no interior das cabines e que havia várias caixas com grande quantidade de caixas de cigarros de origem estrangeira.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)