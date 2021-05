Polícia fecha distribuidora de drogas que fazia envios pelos Correios

Uma ‘distribuidora’ que fazia envio de drogas pelos Correios em Campo Grande foi fechada na noite deste sábado (8). A ação teve início no último dia 26 e foi concluída ontem. Na operação, a Denar apreendeu 242kg de maconha em tabletes, bucha e haxixe, entorpecentes que seriam enviados a outros Estados. Além das drogas, foram apreendidas balanças e um veículo automotor que era utilizado para despachar as encomendas e materiais usados para preparo do haxixe, como liquidificadores e álcool etílico.

Segundo informações policiais, os autores não possuem antecedentes registrados, sendo que o “chefe” afirmou já estar traficando via correios há algum tempo. O entregador recebia R$50,00 por cada remessa que fazia, sendo em torno de 10 por semana. Os dois serão apresentados em audiência de custódia.

Com informações de Itamar Buzzatta