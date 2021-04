Polícia encontra 83 kg de pasta base de cocaína dentro de sofá

A polícia apreendeu 83kg de pasta base de cocaína em uma residência na Rua Bernadinho Alves Couto, em Corumbá, a 419km da Capital. A droga estava escondida dentro de um sofá no local. Na ação, cerca de três pessoas foram presas por tráfico de drogas.

O Grupamento Especial Tático de Motos (GETAM) se deslocou até o endereço após denúncias anônimas sobre atividades suspeitas na casa. Por volta das 8h45, a equipe policial abordou um jovem de 18 anos que saiu do local pilotando uma moto.

Durante a revista pessoal, a equipe encontrou dentro de uma mochila três tabletes de substância análoga a pasta base. Indagado sobre os ilícitos, o rapaz informou que estava guardando a droga para um amigo e que havia mais no interior da residência.

A guarnição da Força Tática realizou vistoria na casa onde encontraram o móvel com 83 kg de droga, além de 12 munições .44 e 10 .357. mantidas em uma caixa de ferramentas. O homem na residência também alegou que outra pessoa era a proprietária da droga e que ela mandaria alguém para buscar a carga.

Enquanto ocorria a apreensão dos ilícitos, a terceira pessoa mencionada foi abordada em um veículo na frente do ímovel. Com o homem de 24 anos nada foi encontrado, porém o mesmo confessou que iria buscar a droga mencionada. Outras duas pessoas dentro do veículo foram revistadas e com uma delas a polícia encontrou dinheiro brasileiro e boliviano.

Já na delegacia, um dos suspeitos informou que uma arma de fogo estava escondida na residência. Em seguida, a equipe do GETAM retornou ao endereço onde localizou a arma de fogo calibre .12 mm.

Os suspeitos, a carga e a arma foram encaminhados até a Primeira Delegacia de Polícia Federal de Corumbá para as devidas providências.