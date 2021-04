Polícia destrói acampamento com 13t de maconha na fronteira de MS

A Polícia do Paraguai invadiu um acampamento abandonado na tarde de sexta-feira (23) e econtrou mais de 13 toneladas de maconha numa plantação em Colonia Aguara, distrito de Capitán Bado (Departamento de Amambay), fronteira com a cidade de Coronel Sapucaia, em Mato Grosso do Sul. A droga que teria o destino para o Brasil foi totalmente destruída, mas ninguém foi preso.

Segundo informações, havia droga em 503 sacos de aniagem que estavam prontos para processamento, entre outras evidências. O procedimento foi realizado por Pessoal do Departamento Antinarcóticos com acompanhamento do Agente Fiscal da Unidade Especializada no Combate ao Narcotráfico. Veja também: Com novo reajuste da energia elétrica, MS se torna a 4ª tarifa mais cara do país

(Com informações do repórter Itamar Buzzata)