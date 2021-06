Polícia Civil apreende quase uma tonelada de maconha com destino para SP

O 1º e 2º Departamento de Polícia Civil de Ponta Porã fecharam na noite de segunda-feira (14), um entreposto de distribuição de drogas com 990 quilos de maconha nas proximidades do residencial Emílio de Andrade, em Ponta Porã, a aproximadamente 329 quilômetro de Campo Grande.

Segundo informações, os investigadores receberam a informação de que o veículo Ford F 4.000, seguia para o estado de são Paulo carregado com entorpecentes. Na sequência, a equipe localizou o veículo numa borracharia da cidade e os investigadores passaram a monitorá-la.

Em seguida, o veículo suspeito saiu da borracharia em direção ao imóvel no Residencial Emílio de Andrade, onde as autoridades entraram no imóvel e os autores conseguiram fugir. No imóvel, foi localizado em um dos quartos a grande quantidade de entorpecente.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)