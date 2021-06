Polícia Civil acaba com endereço usado por mulher e genro para traficar drogas

Os suspeitos usavam armas de fogo como forma de intimidar a vizinhança e os usuários

A Polícia Civil recebeu denúncias sobre um ponto de venda de drogas e, na manhã desta segunda-feira (21), a DEFRON (Delegacia Especial de Fronteira) prenderam dois resnposáveis, além da apreensão de duas armas de fogo, porções de cocaína e um automóvel no endereço em Rio Brilhante, a aproximadamente 163 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações, os suspeitos usavam armas de fogo como forma de intimidar a vizinhança e os usuários que adquiriam drogas no local. No imóvel, foi apreendida uma pistola calibre .380, dezenas de munições desse calibre e um revólver calibre 38, com a numeração identificadora suprimida.

Sobre os presos, tratam-se de uma mulher, com 39 anos, convivente de um indivíduo que se encontra no sistema prisional, e o seu genro, de 21 anos. Sobre as armas de fogo e droga, eles permaneceram em silêncio.

Na sequência, ambos foram presos em flagrante pela prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)