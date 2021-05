Polícia captura fugitivo do sistema prisional de MS

Na tarde desta segunda-feira (24), uma ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar de Brasilândia culminou com a captura de um homem, de 32 anos, conhecido como “Ratinho”, evadido do sistema prisional de Mato Grosso do Sul.

Segundo informações, “Ratinho” havia cumprido nove anos de prisão em regime fechado, condenado pela prática de inúmeros furtos consumados na Comarca de Brasilândia e recentemente estava em regime semiaberto.

A Polícia Civil estava investigando “Ratinho” pela pratica de furtos na cidade e nesta data foi constatado que ela estava evadido do sistema prisional por quebrar as restrições impostas no regime de cumprimento de pena.

Em seguida, os Policiais Civis e Militares fizeram um cerco na casa do suspeito e o capturaram. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Brasilândia, onde será interrogado por conta dos últimos crimes pelos quais é investigado e depois será recambiado para alguma unidade prisional do Estado.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)