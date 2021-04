Polícia apreende mais de 600 produtos contrabandeados para uso de narguilé

A Polícia Militar do Distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã apreendeu na tarde de ontem (12) um veículo Ford Ecosporte com 300 caixas de essência de narguilé contrabandeadas, além de 338 caixas de isqueiro e uma caixa de essência líquida.

Segundo o boletim de ocorrência, a apreensão foi feita quando os policiais realizavam policiamento nas imediações da rodovia BR-463 momento em que o veículo, ao avistar a equipe da polícia, fez manobra no meio da rodovia, voltando em direção à Ponta Porã em alta velocidade.

O veículo foi perseguido até que a polícia até as proximidades do trevo de acesso à Amambai. A motorista do veículo, uma mulher de 32 anos, não reagiu a abordagem e acompanhou a revista no veículo, sendo localizados os produtos sem a devida documentação legal.

Diante dos fatos o veículo foi apreendido e juntamente com os produtos que foram levados para a Receita Federal de Ponta Porã, a condutora e o carona, homem de 27 anos foram liberados, após a confecção do boletim de ocorrência. (Com informações do repórter Itamar Buzzatta)