Polícia apreende mais de 1 milhão de reais em drogas

A equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar apreendeu R$ 1.613.500,00 reais em drogas durante a operação Hórus no final da tarde deste domingo (25) em Campo Grande. A ação aconteceu na rotatória do Indubrasil, na BR- 262. Na ocasião, os policiais abordaram a Camionete Toyota SW4 de cor preta que estava em atitude suspeita e era conduzida por um jovem de 26 anos.

No interior do veículo foi encontrado aproximadamente 909,200 Kg de Maconha. Além dos entorpecentes foram apreendidas duas pistolas 9mm, sendo uma glock, todas cheias de munições. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o veículo é roubado e estava com as placas adulteradas, com origem de Barrinha/SP.

O autor informou que carregou o veiculo na cidade de Ponta Porã e receberia a quantia de R$ 5000,00 para contrabandear a droga. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) para fins cabíveis.

Com informações de Itamar Buzzatta