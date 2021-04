Polícia apreende carga de contrabando avaliada em R$80 mil

Durante a Operação Hórus, desencadeada pela SEJUSP/MS e pela Secretaria Nacional de Operações Integradas do Ministério de Justiça e Segurança Pública, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu nesta terça-feira (27), dois veículos carregados com mercadorias de origem estrangeira, sem a devida documentação legal.

A apreensão ocorreu em frente a Base Operacional do Aquidabã em Ponta Porã/MS, quando foram abordados um veículo Fiat Uno com placas de Itapevi/SP, conduzido por um homem de 26 anos e um veículo Fiat Palio com placas de Cambé/PR, conduzido por um cidadão de 36 anos.

Ao vistoriar o interior dos veículos foram encontradas 45 (quarenta e cinco) caixas de essência de Narguilé, vários fardos de jaquetas de tecido, além de uma caixa de óculos de grau. As mercadorias apreendidas somaram um valor superior a 80 mil reais. (com Itamar Buzzatta)