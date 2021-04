POLÊMICA: Termo racista “Inveja branca” é omitido por emissora

imagina quando a viih tube descobrir que a pessoa que tem ""inveja branca"" ta maior que ela nas redes sociais #bbb21 pic.twitter.com/tYGzHIxvQP — thiago 🌵 (@twitathi) April 10, 2021

Se realmente houve amizade entre a favorita aqui fora Juliette e a youtuber Viih Tube, acabou de vez. A ex-BFF fofocando no quarto do Cordel com o líder, Caio, no Big Brother Brasil 21 deixou evidente que não quer retomar a amizade ou resolver os problemas com a advogada paraibana. Inclusive, a emissora omitiu o termo racista utilizado pela siste: “inveja branca”. Talvez o medo de seguir com pautas raciais tenha ficado evidente e isso repercutiu mal nas redes sociais.

Será que o Big dos Bigs vai ser recordista em disseminar termos pejorativos? No desabafo a sister dispara: “Parece que sempre que eu vou bem em uma prova, ela fica tipo: ‘nossa como que ela consegue ganhar a prova, ir bem e eu não?’ A Thaís, quando eu vou bem, ela chora. Ela fica muito feliz por mim, às vezes eu sinto que ela [Juliette] fala que fica feliz por mim, mas no fundo ela está com uma inveja branca…”, destacou.

A “conversa” era pra ter ido ao ar na noite deste sábado (10), mas a Rede Globo não exibiu a parte na qual VIih Tube usa o termo racista “inveja branca”. Desta vez, a emissora decidiu pela omissão e amanheceu neste domingo (11), no Trending Topics’ do Twitter e no Google Trends. Não pegou bem. Até às 22h de ontem #foraviihtube e #invejabranca estavam entre os dez mais falados na “rede azul”. Veja alguns comentários abaixo:

“Não consigo entender a manipulação da Globo… A cena do Rodolfo sendo preconceituoso repetiu mil vezes na edição, já a fala racista da Viih tube foi cortada. Espero que quem não tenha ppv tenha ao menos acesso ao Twitter. “Inveja branca” é termo racista também…”, publicou um fã clube dedicado à Juliette

“Edição passando um pano danado Pra viih tube… Que vergonha em dona rede globo, não mostrou nem metade das maldades que eles falaram da garota hoje e ontem”, escreveu outro.

“Por que o programa cortou a fala da Viih tube falando que Juliette tem “inveja branca”? É uma forma de racismo. Por que o Tiago não ativou o lado humano e explicou a Viih sobre isso como ele fez no ao vivo com o Rodolfo?”, acrescentou mais um.