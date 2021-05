Poeta de Campo Grande apresenta Aldravias na Flib

A poeta e professora, Raquel Medina, fala da forma poética brasileira Aldravia, que surgiu em Minas Gerais, na Flib (Feira Literária de Bonito) 2021. “Conheci há pouco tempo o estilo. Mas falo do surgimento dela, da estrutura, dos criadores e concluo lendo umas aldravias. Só apresento uma minha, mas não assino”.

O objetivo é falar sobre o estilo e das publicações dos poetas de Mato Grosso do Sul. Ela apresenta o livro “Seis poetas uma Via, Aldravia”, da Janete Zimmerman, Sylvia Cesco e do Paulo Robson. Depois “Conversas com Aldravias” de Iolete Moreira. Raquel Medina foi convidada a participar e gravou um vídeo que deve ser exibido dentro da programação de Dedo de Prosa. Veja e ouça abaixo no fim da matéria. São três aldravias.

Quem ja participou do Dedo de Prosa, foi o também poeta, escritor e professor, Fábio Gondim. Ele falou sobre o processo de projeto e execução da coletânea de literatura infantil “Era Uma Vez – Histórias Infantis em Prosa e Verso”, produzida em parceria com a professora e poeta Dra Ana Maria Bernardelli e que reuniu 46 autores do Mato Grosso do Sul.