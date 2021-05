PMs se mobilizam e conseguem doação de cadeira de rodas para morador de rua

Policias militares encontraram um morador de rua deficiente com a cadeira de rodas destruída, nesta terça-feira (11), na Avenida Amélio Carvalho Baís, região do Vila Almeida. Diante da dificuldade de conseguir uma cadeira nova com os órgãos de assistência social, os próprios servidores se mobilizaram e conseguiram uma doação para o homem.

Os policiais do pelotão do Coophatrabalho faziam rondas na região quando encontraram Carlos André Moreira no chão e com a cadeira de rodas inutilizável. De acordo com o cabo Anderson Siqueira, tudo aconteceu por volta das 18h.

Acompanhado do sargento Claudevir, eles tentaram conseguir uma cadeira de rodas para o rapaz por meio dos órgãos de assistência social, mas, como não conseguiram contato, buscaram outra alternativa. Os policiais procuraram em uma plataforma de vendas on-line quem poderia doar uma cadeira. E conseguiram.

“Conversamos com nosso fiscal de dia, ficamos lá com o cadeirante e pedimos para o fiscal ir no Vila Fernanda buscar essa cadeira de roda”, contou. “Conseguimos pegar uma cadeira muito boa”, comemorou.

Auxiliaram no transporte da cadeira de rodas o fiscal de dia, subtenente Almeida, e a sargento Telma. (Com informações do repórter Itamar Buzzatta)